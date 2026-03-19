Presos aguardam vagas no sistema prisional dentro de viaturas no Palácio da Polícia

Ao menos três presos aguardavam vagas no sistema prisional dentro de viaturas na madrugada desta quinta-feira (19), no Palácio da Polícia, em Porto Alegre.
Por volta das 3h, duas viaturas estavam com detentos em frente à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), enquanto outra permanecia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).
Segundo policiais militares, há presos aguardando em viaturas desde pelo menos o fim da tarde de quarta-feira (18). Enquanto realizam a custódia, os brigadianos deixam de atuar em patrulhamento nas ruas.
O acúmulo ocorre porque as vagas nas celas das delegacias estão esgotadas. Na DPPA, havia 10 presos na cela e outros dois permaneciam em viaturas. Já na Deam, dois detentos estavam na cela, um na área de contenção e outros dois em viaturas.
Com isso, o Palácio da Polícia somava 16 pessoas presas aguardando encaminhamento ao sistema prisional.
Casos semelhantes já foram registrados, quando detentos precisaram permanecer em viaturas por falta de espaço nas delegacias.
Desde 2022, presos da DPPA são encaminhados diretamente ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), onde passam por audiência de custódia antes de serem transferidos aos presídios. No entanto, o núcleo também enfrenta períodos de superlotação, o que acaba refletindo em pontos como o Palácio da Polícia.