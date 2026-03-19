Presos aguardam vagas no sistema prisional dentro de viaturas no Palácio da Polícia

O Palácio da Polícia somava 16 pessoas presas aguardando encaminhamento ao sistema prisional. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Ao menos três presos aguardavam vagas no sistema prisional dentro de viaturas na madrugada desta quinta-feira (19), no Palácio da Polícia, em Porto Alegre.

Por volta das 3h, duas viaturas estavam com detentos em frente à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA), enquanto outra permanecia na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo policiais militares, há presos aguardando em viaturas desde pelo menos o fim da tarde de quarta-feira (18). Enquanto realizam a custódia, os brigadianos deixam de atuar em patrulhamento nas ruas.

O acúmulo ocorre porque as vagas nas celas das delegacias estão esgotadas. Na DPPA, havia 10 presos na cela e outros dois permaneciam em viaturas. Já na Deam, dois detentos estavam na cela, um na área de contenção e outros dois em viaturas.

Com isso, o Palácio da Polícia somava 16 pessoas presas aguardando encaminhamento ao sistema prisional.

Casos semelhantes já foram registrados, quando detentos precisaram permanecer em viaturas por falta de espaço nas delegacias.