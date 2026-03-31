Homem que assaltou e matou motorista de app encontrado em arroio confessa crime e é preso

Suspeitos foram flagrados caminhando em estrada próxima ao local do crime minutos após a morte de Ariovaldo. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (30) o suspeito de matar o motorista de aplicativo Ariovaldo Silva, 60 anos. O corpo da vítima foi encontrado na quinta-feira (26), às margens do Arroio do Salso, no bairro Serraria, com marcas de perfuração e os pés e mãos amarrados.

O investigado pelo crime, que não teve o nome divulgado, foi até uma delegacia, onde se entregou e confessou o crime.

Em depoimento, ele contou que chamou uma corrida de aplicativo. Com ele, estavam dois adolescentes. Logo após entrar no veículo, o trio anunciou o assalto e rendeu Ariovaldo.

Ele disse ainda que passou a dirigir o carro, enquanto a vítima ficou no banco de trás com os adolescentes. Ainda conforme o relato, o objetivo era realizar o assalto, mas, segundo ele, Ariovaldo reagiu à abordagem e foi atingida por golpes de faca.

O veículo de Ariovaldo foi encontrado no dia seguinte ao crime, em uma região de mata no bairro Lomba do Pinheiro. Diversas manchas de sangue foram encontradas no interior do carro.

Segundo a 6º Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Porto Alegre, responsável pela investigação, foram analisadas imagens de câmeras de segurança. A partir disso, foi possível verificar o trajeto realizado pelo trio.

Veículo de Ariovaldo foi encontrado na Lomba do Pinheiro. Polícia Civil / Divulgação

O Departamento Estadual da Criança e do Adolescente tenta localizar os dois adolescentes que teriam participado da ação.