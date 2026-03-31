Segurança

Suspeita de latrocínio 
Notícia

Homem que assaltou e matou motorista de app encontrado em arroio confessa crime e é preso

Ariovaldo Silva, 60 anos, foi morto com golpes de faca na última quarta-feira

Guilherme Milman

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