Preso que fugiu enquanto esperava transferência em viatura ainda não foi localizado

Presos estavam acomodados nos veículos oficiais e sentados no chão no momento da fuga. Ugeirm / Divulgação

O preso que fugiu enquanto aguardava em uma viatura para ser transferido ainda não foi recapturado pela Polícia Civil. A fuga aconteceu na tarde desta sexta-feira (6) no pátio do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre, onde detidos passam por audiência de custódia e são encaminhados para uma casa prisional.

No momento da fuga, segundo o Sindicato dos Agentes de Polícia do Estado (Ugeirm), o cenário era de superlotação. Conforme a entidade, pelo menos 11 viaturas aguardavam no pátio, com presos dentro dos veículos e sentados no chão.

Em meio à espera, o preso conseguiu fugir. Segundo nota da Polícia Penal, buscas pelo foragido foram iniciadas imediatamente após a situação. A Polícia Civil também apura as circunstâncias da fuga. Por enquanto, o indivíduo não foi localizado.

Desde 2022, os presos são encaminhados diretamente ao Nugesp, onde passam por audiência de custódia e aguardam a transferência para unidade prisional. Em razão da superlotação de delegacias e do próprio Nugesp, esse fluxo vem sendo afetado.