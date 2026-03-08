Preso que fugiu enquanto esperava transferência em viatura ainda não foi localizado

O preso que fugiu enquanto aguardava em uma viatura para ser transferido ainda não foi recapturado pela Polícia Civil. A fuga aconteceu na tarde desta sexta-feira (6) no pátio do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre, onde detidos passam por audiência de custódia e são encaminhados para uma casa prisional.
No momento da fuga, segundo o Sindicato dos Agentes de Polícia do Estado (Ugeirm), o cenário era de superlotação. Conforme a entidade, pelo menos 11 viaturas aguardavam no pátio, com presos dentro dos veículos e sentados no chão.
Em meio à espera, o preso conseguiu fugir. Segundo nota da Polícia Penal, buscas pelo foragido foram iniciadas imediatamente após a situação. A Polícia Civil também apura as circunstâncias da fuga. Por enquanto, o indivíduo não foi localizado.
Desde 2022, os presos são encaminhados diretamente ao Nugesp, onde passam por audiência de custódia e aguardam a transferência para unidade prisional. Em razão da superlotação de delegacias e do próprio Nugesp, esse fluxo vem sendo afetado.
Neste sábado (7), o cenário era mais calmo no local do que o registrado na sexta-feira. De acordo com averiguação da Ugeirm, havia três viaturas com presos aguardando no pátio ao longo da manhã. Com relação às vagas no Nugesp, 648 delas, de um total de 708, estavam ocupadas no início da tarde.