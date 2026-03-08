Preso que fugiu do pátio do Nugesp, em Porto Alegre, estava algemado junto a outros seis

Conforme a Polícia Penal, presos esperavam para passar pelos trâmites de ingresso no Nugesp. Ugeirm / Divulgação

O preso que fugiu do pátio do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre, na sexta-feira (6), havia sido capturado em Gravataí pela Guarda Municipal por furto de veículo. Ele escapou depois de abrir a algema, supostamente escalar uma tela e acessar um muro, de onde teria pulado.

A dinâmica do que ocorreu ainda será investigada. Até o começo da tarde deste domingo (8), o foragido não havia sido recapturado.

A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas para tentar encontrá-lo. A polícia não revelou o nome do procurado.

O preso estava sob custódia de policiais civis de Gravataí. Ele havia sido capturado e autuado em flagrante por furto de carro na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento do município da Região Metropolitana.

Diariamente, uma equipe de policiais faz o transporte dos presos para o Nugesp. Na sexta-feira, três agentes acompanharam sete presos para a Capital.

Conforme o delegado Cristiano Alvarez, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, em razão do calor, eles foram deixados esperando pelos trâmites para o ingresso no pátio e não em viaturas. Os sete estavam algemados uns aos outros, sendo que o homem que escapou estava em uma das pontas — ou seja, estava com uma das mãos livre.

Como ele conseguiu abrir a algema é um dos pontos a ser esclarecido na sindicância que foi aberta pela polícia. Ela foi encontrada perto da tela que o homem teria escalado para chegar a um muro.

Os policiais deram falta dele à tarde, quando chegou o momento do ingresso. No local, ele passaria por audiência de custódia em que o juiz decidiria se seria mantido preso ou ganharia liberdade.

No momento da fuga, segundo o Sindicato dos Agentes de Polícia do Estado (Ugeirm), o cenário era de superlotação. Conforme a entidade, pelo menos 11 viaturas aguardavam no pátio, com presos dentro dos veículos e sentados no chão.

Conforme a Polícia Penal, no entanto, esses presos esperavam para passar pelos trâmites de ingresso no Nugesp, ou seja, não haveria falta de vagas nas celas.

O Nugesp tem 708 vagas e, naquele momento, 640 estavam ocupadas. A Polícia Penal informou que "não havia superlotação no Nugesp no momento do fato, o que ocorreu foi a apresentação de significativo número de presos ao mesmo tempo".

"Cabe esclarecer que antes do ingresso no setor, a responsabilidade da custódia é da autoridade policial que apresenta o preso. À Polícia Penal cabem os trâmites de ingresso das pessoas presas no sistema prisional e, partir desse ingresso, pela custódia e vigilância desses indivíduos", diz o texto.