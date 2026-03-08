Segurança

Sistema prisional
Notícia

Preso que fugiu do pátio do Nugesp, em Porto Alegre, estava algemado junto a outros seis

Homem que escapou na sexta-feira tinha sido capturado em Gravataí por furto de veículo; ele segue sendo procurado

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS