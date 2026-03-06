Preso que esperava transferência em viatura consegue fugir em Porto Alegre

Presos estavam acomodados nos veículos oficiais e sentados no chão. Ugeirm / Divulgação

A Polícia Penal e a Polícia Civil confirmaram, em nota conjunta, que um preso que aguardava em uma viatura para ser encaminhado ao Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp) conseguiu se desvencilhar e fugir na tarde desta sexta-feira (6).

O caso aconteceu no pátio da instituição, que registra superlotação nos últimos dias, conforme o Sindicato dos Agentes de Polícia do RS (Ugeirm). A entidade afirma que pelo menos 11 viaturas aguardavam nesta tarde, no pátio do Nugesp, com apenados nos veículos e sentados no chão.

Em meio à espera, um desses apenados conseguiu fugir. Segundo nota da Polícia Penal, buscas pelo foragido foram iniciadas imediatamente após a situação. A Polícia Civil também deve apurar as circunstâncias da fuga.

Desde 2022, os presos são encaminhados diretamente ao Nugesp, em Porto Alegre, onde passam por audiência de custódia e aguardam a transferência para unidade prisional. Em razão da superlotação de delegacias e do próprio Nugesp, esse fluxo vem sendo afetado.

Nesta sexta-feira, 641 presos ocupam o Nugesp, onde a capacidade é para 708 vagas. Segundo a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, as vagas restantes já estão reservadas para presos que estão sendo transferidos para o local.