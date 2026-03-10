Preso por suspeita de ataques a ônibus em Porto Alegre era o motorista do grupo, diz polícia

Ônibus estava vazio quando foi incendiado. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O homem preso na noite de segunda-feira (9) por suspeita de participação nos incêndios a ônibus na zona leste de Porto Alegre era, segundo as autoridades, o motorista do veículo utilizado para transportar os dois indivíduos que colocaram fogo em três coletivos na tarde de segunda-feira.

Conforme o Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar, o suspeito, de 31 anos, foi localizado dentro do carro usado mais cedo no deslocamento dos autores dos ataques. O veículo foi apreendido.

A Brigada Militar e a Polícia Civil seguem realizando buscas para localizar os outros dois envolvidos. Segundo a investigação, ambos já foram identificados a partir de imagens de câmeras de segurança.

Também está sendo investigada uma possível relação entre os ataques e as novas regras de segurança que entraram em vigor na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas.

Sobre o caso

Os ataques ocorreram no bairro Morro Santana. Dois dos incêndios foram registrados no cruzamento da Avenida Antônio Giudice com a Rua Padre Máximo Coghetto, onde um dos veículos ficou totalmente destruído e outro foi parcialmente danificado. O terminal da linha 656 - Passo das Pedras funciona no local.

Um terceiro ônibus foi alvo na Avenida Mário Meneghetti, próximo ao terminal da linha Educandário, mas o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros.