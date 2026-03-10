Segurança

Morro Santana
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Preso por suspeita de ataques a ônibus em Porto Alegre era o motorista do grupo, diz polícia

Homem foi capturado em flagrante em Viamão, na Região Metropolitana; buscas pelos outros dois suspeitos continuam

Guilherme Milman

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