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Policial suspeito por desaparecimento de família em Cachoeirinha tem prisão prorrogada

Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, e os pais ainda não foram localizados. Ex-companheiro dela é investigado e está detido no Batalhão de Operações Especiais, em Porto Alegre

Pâmela Rubin Matge

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