Jovens se mudaram para SC em busca de melhores oportunidades de vida. Reprodução / SOS Desaparecidos

A polícia do Pará informou que os quatro jovens que foram mortos na Grande Florianópolis em janeiro deste ano foram torturados e executados após serem confundidos como membros de um grupo criminoso rival. Na quarta-feira (25), um suspeito do crime foi preso. As informações são do portal g1.

Ainda segundo a investigação, "os jovens foram submetidos a sessões de tortura por horas". O caso, inicialmente, chegou a ser registrado pela Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do SOS Desaparecidos.

A Polícia Civil do estado catarinense afirmou ao g1 que segue apurando o caso e que as investigações evidenciam que o suspeito preso no Pará teve contato com as vítimas em Florianópolis.

Relembre o caso

Daniel Luiz da Silveira, 28 anos, Bruno Máximo da Silva, 28, Guilherme Macedo de Almeida, 20, e Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19, mudaram-se para Santa Catarina no final do ano passado em busca de melhores oportunidades de trabalho. Eles eram amigos e moravam juntos em um apartamento em São José.

Segundo o boletim de ocorrência feito por um vizinho do quarteto, os jovens foram vistos pela última vez na madrugada de 28 de dezembro. Um vizinho chegou a conversar com Pedro Henrique por meio de um aplicativo de mensagens.

O jovem também contatou uma mulher nas redes sociais no mesmo dia. Imagens de câmeras de segurança ainda registraram três dos jovens em frente ao prédio onde moravam em Barreiros, em São José.

Em entrevista ao NSC Total à época do crime, Elizabete de Macedo Almeida, mãe de Guilherme de Almeida, contou que o filho havia se mudado há 20 dias para Santa Catarina. Ele teria uma entrevista de emprego no início do ano.

Investigações

As investigações se intensificaram depois que a família de um dos jovens obteve acesso às câmeras de segurança. O projeto SOS Desaparecidos publicou fotos e prestou suporte aos familiares das vítimas. A informação da localização dos corpos em Biguaçu, na Grande Florianópolis, veio dias depois.