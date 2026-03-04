Polícia resgata jovem em cárcere privado em Bagé; suspeito era investigado pelo mesmo crime contra idosa cega

Caso foi descoberto em uma casa no bairro Ivone. divulgação / polícia civil

A equipe da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Bagé resgatou na manhã desta quarta-feira (4) uma jovem de 23 anos mantida em cárcere privado. O caso foi descoberto em uma casa no bairro Ivone, alugada pelo suspeito do crime, um homem de 39 anos, preso em flagrante.

A ação integra a Operação Mulher Segura, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para o enfrentamento à violência doméstica e de gênero.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais constataram que a vítima estava trancada no local, sem acesso a alimentação adequada e privada de condições básicas de higiene. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bagé e depois encaminhado ao Presídio Regional de Bagé.

Segundo a vítima, ela mantinha um relacionamento havia cerca de dois meses com o suspeito e estava havia cerca de uma semana sem poder sair de casa. A jovem resgatada foi encaminhada a uma casa de abrigo do município.

A vítima também afirmou ter sofrido agressões físicas e que o homem se apropriava do dinheiro do Bolsa Família que ela recebia.

No interior da moradia, os policiais apreenderam uma pistola artesanal calibre .22 e um pássaro da espécie cardeal mantido irregularmente em cativeiro. O investigado também deverá responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e crime contra a fauna.

Dentro da casa foi encontrada uma pistola artesanal calibre .22. divulgação / polícia civil

O suspeito era alvo de investigação por manter em cárcere privado uma idosa de 62 anos, deficiente visual e diabética. No dia 15 de fevereiro, ela passou mal e o Samu foi acionado. Durante o atendimento, ela relatou a situação de cárcere. A Guarda Civil Municipal foi até o hospital, acompanhou o caso e a encaminhou à delegacia. Após o registro da ocorrência, ela foi encaminhada para acolhimento na Casa da Mulher.

A idosa também mantinha um relacionamento com o suspeito. Conforme a ocorrência, ela ficava trancada em casa, não recebia alimentação adequada e informou que o homem já mantinha outra mulher no imóvel.

A polícia iniciou investigação e solicitou mandado de busca para o endereço, cumprido na manhã desta quarta-feira. Durante o cumprimento, os policiais ainda não tinham conhecimento de que a mulher de 23 anos também estaria sendo mantida em cárcere. A situação só veio à tona quando ela relatou que estava há sete dias sem sair de casa e que era impedida pelo suspeito até de tomar banho.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul