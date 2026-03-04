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Polícia resgata jovem em cárcere privado em Bagé; suspeito era investigado pelo mesmo crime contra idosa cega

Vítima, de 23 anos, foi encontrada sem acesso a alimentação e higiene; homem foi preso em flagrante

Leticia Mendes

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Lívia Monteiro

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