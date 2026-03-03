Segurança

Falso comprador
Notícia

Polícia prende suspeitos de morte de comerciante de celulares em emboscada em Porto Alegre

Mandados são cumpridos em três cidades da Região Metropolitana contra grupo criminoso que teria atraído a vítima ao bairro Farrapos

Airton Lemos

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