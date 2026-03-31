Polícia prende suspeitos de homicídios na zona norte de Porto Alegre

Um grupo criminoso suspeito de envolvimento em três homicídios na zona norte de Porto Alegre e outras três tentativas neste ano é alvo da Operação Resquícios na manhã desta terça-feira (31). As ordens judiciais estão sendo cumpridas na Capital e em Alvorada.

Durante a operação, 13 pessoas foram presas preventivamente, sendo 11 na zona norte de Porto Alegre e uma em Alvorada, além de cumprimento de mandado na Penitenciária Estadual de Charqueadas.

Responsável pela investigação, o delegado Thiago Zaidan confirmou que cinco mulheres e sete homens foram presos. Também foram apreendidas um revólver calibre 38, uma pistola 380, um simulacro, porções de maconha e cocaína e aproximadamente R$ 7 mil em espécie.

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Crimes investigados

Os crimes pelos quais o grupo é suspeito aconteceram entre 3 de janeiro e 22 de fevereiro.

Conforme o delegado, os crimes estariam relacionados a disputas por controle do tráfico de drogas. O grupo tentava assumir o território de facções rivais.

Veja os casos: