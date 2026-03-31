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Polícia prende suspeitos de homicídios na zona norte de Porto Alegre

Grupo criminoso estaria envolvido em três crimes violentos cometidos neste ano

Gustavo Gossen

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Tiago Bitencourt

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