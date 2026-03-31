Polícia prende suspeitos de homicídios na zona norte de Porto Alegre

Um grupo criminoso suspeito de envolvimento em três homicídios na zona norte de Porto Alegre e outras três tentativas neste ano é alvo da Operação Resquícios na manhã desta terça-feira (31). As ordens judiciais estão sendo cumpridas na Capital e em Alvorada.
Durante a operação, 13 pessoas foram presas preventivamente, sendo 11 na zona norte de Porto Alegre e uma em Alvorada, além de cumprimento de mandado na Penitenciária Estadual de Charqueadas.
Responsável pela investigação, o delegado Thiago Zaidan confirmou que cinco mulheres e sete homens foram presos. Também foram apreendidas um revólver calibre 38, uma pistola 380, um simulacro, porções de maconha e cocaína e aproximadamente R$ 7 mil em espécie.
Crimes investigados
Os crimes pelos quais o grupo é suspeito aconteceram entre 3 de janeiro e 22 de fevereiro.
Conforme o delegado, os crimes estariam relacionados a disputas por controle do tráfico de drogas. O grupo tentava assumir o território de facções rivais.
Veja os casos:
- A investigação aponta que o primeiro crime ocorreu no dia 3 de janeiro, na vila São Borja, Zona Norte, e deixou uma vítima.
- Dois dias depois, em 5 de janeiro, houve uma tentativa de homicídio no bairro Sarandi, em Porto Alegre.
- No dia 28 de janeiro, houve tentativa de homicídio na zona norte da Capital. Desta vez foi contra quatro pessoas no bairro Costa e Silva.
- No dia 16 de fevereiro, os suspeitos consumaram um homicídio no bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte de Porto Alegre.
- Na semana seguinte, no dia 22, outra vítima foi morta, no bairro Costa e Silva.
- No dia 4 de março, houve nova tentativa de homicídio na vila São Borja.