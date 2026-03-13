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Polícia prende suspeita de envolvimento no desaparecimento de gaúcha em Florianópolis

Pertences de Luciani Aparecida Estivalet Freitas foram encontrados em uma pousada onde a detida se apresentava como responsável

Zero Hora

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