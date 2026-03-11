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Polícia prende foragido por ataque de skinheads a judeus em Porto Alegre

Condenado em júri em 2019, Leandro Comaru Jachetti, 46 anos, tinha mandado de prisão em aberto

Leticia Mendes

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