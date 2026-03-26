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Polícia prende em Santa Catarina suspeito de balear irmão e cunhado após agredir a esposa em Porto Alegre

Suspeito efetuou oito tiros contra os dois homens e em seguida fugiu

Tiago Bitencourt

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Gabriel Dias*

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