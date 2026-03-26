Polícia prende em Santa Catarina suspeito de balear irmão e cunhado após agredir a esposa em Porto Alegre

A polícia prendeu um homem de 33 anos suspeito de ter baleado o irmão e o cunhado e agredido a esposa na manhã desta quinta-feira (26). O caso aconteceu por volta das 5h dentro de uma casa na Avenida Jacuí, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. O homem que, que estava foragido e não teve a identificação revelada pela polícia, foi localizado em Laguna, Santa Catarina, durante a tarde.

Conforme testemunhas, o suspeito chegou na residência com sinais de embriaguez, com uma lata de cerveja na mão e reclamando à companheira que não conseguiu renovar o seu registro de arma para Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) em razão de um registro anterior de violência doméstica. A mulher de 43 anos passou a ser agredida e o irmão do suspeito e o companheiro dele, que moram no mesmo terreno, foram socorrê-la.

De acordo com a polícia, o suspeito efetuou oito tiros contra o casal e em seguida fugiu de carro levando a arma. Os homens, um de 29 e outro de 35 anos, foram socorridos ao hospital, onde seguem internados. Um menino de 12 anos, filho da mulher e do suspeito, também estava na residência no momento do fato, mas não se feriu.

A mulher agredida também recebeu atendimento médico e teve alta. Ela havia denunciado o companheiro anteriormente e pedido medida protetiva, mas eles acabaram se reconciliando.