Polícia prende cinco suspeitos de agiotagem que estariam ameaçando motorista de aplicativo de Alvorada

Cinco pessoas foram presas nos mandados cumpridos em Canoas, Esteio, São Leopoldo e Porto Alegre. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (10) cinco suspeitos de integrarem grupo de agiotas que extorquia e ameaçava um motorista de aplicativo em Alvorada, na Região Metropolitana. A identidade dos detidos não foi divulgada.

Conforme a investigação, a vítima fazia parte de um grupo de motoristas no Whatsapp no qual integrantes faziam empréstimo de dinheiro.

O homem contraiu uma dívida e, ao não conseguir quitar no prazo estabelecido, começou a ser cobrado com juros abusivos e acréscimo de multas. O grupo passou a ameaçar a vítima, enviando mensagens violentas.

— A prestação ficou cara, ele não conseguia pagar. Passou a ser extorquido, ameaçado de morte, de violência física, inclusive com pessoas que compareceram armadas a residência da vítima e de seu pai — explica o delegado Lauro Lonardi de Souza.

Segundo a polícia, as ameaças continuaram mesmo após o motorista quitar as dívidas. Ainda conforme o delegado, o homem procurou a delegacia depois que foi cobrada "taxa de encerramento" — valor para não ser mais incomodado. Ele contou que pagou a quantia, mas seguiu sendo extorquido.

A Operação Via Paralela, deflagrada nesta manhã pela 1ª Delegacia de Alvorada, cumpriu sete mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão. Dos cinco presos, estão três homens e duas mulheres.

Parte dos envolvidos atuava como motorista de aplicativo, mas outros eram responsáveis pelas ameaças e por usar as contas bancárias para receber os valores.