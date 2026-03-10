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Polícia prende cinco suspeitos de agiotagem que estariam ameaçando motorista de aplicativo de Alvorada

Criminosos cobraram juros indevidos, enviaram mensagens violentas e chegaram a ir armados na casa da vítima e de familiares

Gabriela Plentz

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