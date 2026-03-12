Segurança

Investigação
Notícia

Polícia Penal solta por engano preso que estava no Nugesp; criminoso devia passar por audiência de custódia

Rafael Prestes da Silva é investigado por suspeita de arremessar drogas com drone para dentro da Cadeia Pública de Porto Alegre 

Adriana Irion

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS