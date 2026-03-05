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Polícia pede prorrogação da prisão do suspeito de desaparecimento de família em Cachoeirinha

Policial militar Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, está detido desde 10 de fevereiro. Silvana Germann de Aguiar e seus pais, Isail e Dalmira, não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro

Pâmela Rubin Matge

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