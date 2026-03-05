Polícia pede prorrogação da prisão do suspeito de desaparecimento de família em Cachoeirinha

Suspeito foi encaminhado ao Batalhão de Operações Especiais. Renan Mattos / Agencia RBS

A Polícia Civil pediu nesta quinta-feira (5), a prorrogação da prisão temporária de Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, principal suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar em Cachoeirinha. A solicitação é pelo prazo máximo, 30 dias.

Ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar e preso desde 10 de fevereiro, Cristiano é policial militar, mas está afastado das funções. Cristiano cumpre a prisão temporária no Batalhão de Operações Especiais (BOE), em Porto Alegre.

— Ainda precisamos de informações de redes sociais e dados de sigilo bancário que não chegaram e que são importantes para o encerramento do inquérito. Com esse tempo e com esses dados, avançamos e podemos pedir uma prisão preventiva — explica o delegado Anderson Spier.

Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, foi vista pela última vez no dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69 anos, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, teriam ido procurá-la e não foram mais vistos.

Buscas

A investigação que visa a elucidação e a responsabilização pelos crimes que culminaram no desaparecimento da família Aguiar ampliou frentes de trabalho e passou a fazer buscas em áreas de mata e rios da Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Civil, as saídas a campo começaram na última semana.

— A polícia precisava de dados mais específicos para dimensionar o perímetro para realizar a busca aos corpos. Obtivemos algumas informações com ajuda da perícia nos celulares e começamos essas ações a campo — explica o delegado Anderson Spier.

Procura por carro vermelho

O carro vermelho que apareceu entrando duas vezes na casa de Silvana na noite do dia 24 de janeiro, horas depois de ela ser vista pela última vez, ainda não foi localizado. As imagens foram obtidas por uma câmera de segurança e passaram por um trabalho de melhoramento.

A polícia, por meio da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Cachoeirinha, tem solicitado a alguns donos de carros que compareçam à unidade. Segundo a investigação, as solicitações são direcionadas. Uma triagem simples apontou cerca de 6 mil carros vermelhos do mesmo modelo no Estado, o que dificultaria uma verificação individual.

Contraponto

A reportagem busca contato com a defesa de Cristiano. O espaço está aberto para manifestação.