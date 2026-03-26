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Polícia investiga morte de motorista de app encontrado em arroio na zona sul de Porto Alegre

Ariovaldo Silva foi localizado com as mãos e os pés amarrados e apresentava marcas de perfuração no corpo

Guilherme Milman

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