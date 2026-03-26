Polícia investiga morte de motorista de app encontrado em arroio na zona sul de Porto Alegre

A Polícia Civil investiga a morte do motorista de aplicativo Ariovaldo Silva, 60 anos, encontrado às margens do Arroio do Salso, no bairro Serraria, na zona sul de Porto Alegre, nesta quarta-feira (25).

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava com mãos e pés amarrados e apresentava marcas de perfuração no corpo.

Inicialmente, a vítima não havia sido identificada, o que só aconteceu após familiares entrarem em contato para registrar o desaparecimento. Horas depois, foi confirmado que o corpo encontrado era de Ariovaldo.

O carro do motorista ainda não foi localizado. Nenhum suspeito foi identificado até o momento. Estão sendo procuradas câmeras de segurança no entorno do local.

A Polícia Civil apura se o caso se trata de homicídio ou de latrocínio — quando há morte em um contexto de roubo. A segunda hipótese surgiu após a confirmação de que a vítima trabalhava com transporte de aplicativo.