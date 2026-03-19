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Polícia identifica corpo encontrado em mala em Florianópolis e apura relação com morte de corretora gaúcha

Homem de 29 anos vivia no mesmo local que Luciani e os suspeitos do assassinato dela

Leonardo Martins

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