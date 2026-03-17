Segurança

Ofensiva contra o tráfico
Notícia

Polícia faz operação contra grupo suspeito de telentrega de drogas e venda de armas

São cumpridos 29 mandados de prisão e 36 ordens de busca e apreensão em Porto Alegre, Alvorada, Canoas e Charqueadas

Leticia Mendes

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