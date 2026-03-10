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Polícia encontra cocaína em urina de menina de três anos e mãe é presa em Gravataí

Mulher de 33 anos foi detida no no bairro São Vicente; ela estava foragida desde setembro do ano passado

Ana Capellari

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