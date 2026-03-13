Segurança

Em investigação
Notícia

Polícia confirma que parte de corpo esquartejado é de gaúcha desaparecida em Florianópolis

Família de Luciani Aparecida Estivalet Freitas, 47 anos, confirmou o reconhecimento dos restos mortais localizados em Major Gercino

Leonardo Martins

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS