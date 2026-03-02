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Motorista que causou mortes de ciclistas em Três Coroas é indiciado por triplo homicídio triplamente qualificado

José Carlos Almeida Bessa, 42 anos, está preso de forma preventiva desde o dia do acidente. Polícia Civil concluiu o inquérito nesta segunda-feira

Leticia Mendes

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