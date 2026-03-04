Polícia Civil no RS faz parte de mobilização nacional de combate à violência contra a mulher

Polícia Civil do RS cumpre mandados de prisão preventiva durante a Operação Mulher Segura. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Buscando combater a violência contra a mulher, a Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (4) uma operação contra suspeitos de praticar crimes de gênero e agressores com registros anteriores. A ação é realizada simultaneamente em todo o Estado e integra uma mobilização nacional.

São cumpridas 11 ordens judiciais, além de 20 verificações de denúncias em quatro municípios e quase todos os bairros de Porto Alegre. Até o momento, duas pessoas foram presas durante a ação.

Operação nacional

Na chamada Operação Mulher Segura, equipes policiais realizam ao longo do dia uma força-tarefa para verificar denúncias e buscar possíveis agressores. A ação também cumpre mandados de busca e apreensão de armas de fogo para coibir novas ocorrências de feminicídio.

De acordo com a delegada Waleska Aline Viana de Alvarenga, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento às Mulheres, a ação integra uma mobilização nacional composta por diversas ações que buscam reduzir os índices de violência doméstica no país. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça.

Como pedir ajuda

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra foi inaugurada em 2024. O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

O espaço fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos