Segurança

Prevenção a crimes
Notícia

Polícia Civil no RS faz parte de mobilização nacional de combate à violência contra a mulher

Operação cumpre mandados de prisão e de apreensão de armas de fogo, além de verificar denúncias anônimas

Júlia Ozorio

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Ronaldo Bernardi

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