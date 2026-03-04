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Polícia Civil investiga caso de mulher encontrada morta em Santa Cruz do Sul

O namorado de Mariana Alonso, 25 anos, encontrou o corpo dentro da casa dela, no bairro Santo Inácio

Leticia Mendes

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