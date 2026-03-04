Polícia Civil investiga caso de mulher encontrada morta em Santa Cruz do Sul

A Polícia Civil de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, apura a morte de uma mulher descoberta na noite desta terça-feira (3). Mariana Alonso, 25 anos, foi encontrada sem vida dentro de casa, na Rua Augusto Spengler, no bairro Santo Inácio.

Segundo a delegada Raquel Schneider, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Santa Cruz do Sul, a perícia deverá apontar o que causou a morte. O exame é realizado pela equipe do Instituto-Geral de Perícias. Não foi identificado nenhum sinal evidente de violência no corpo da mulher.

O namorado de Mariana relatou aos policiais que não tinha contato com ela desde o último sábado (28), quando os dois tiveram um desentendimento e não teriam voltado a se falar. A mulher residia sozinha no local, mas, eventualmente, o namorado também permanecia na casa.

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O homem disse aos policiais que na noite de terça-feira foi até a moradia e encontrou o imóvel fechado. Ele relatou ter ingressado pela casa pelos fundos e deparado com o corpo da mulher caído. A Brigada Militar foi acionada.