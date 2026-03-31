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Polícia Civil abre investigação para apurar suposta manipulação de imagens de estudantes do Colégio de Aplicação da UFRGS

Alterações teriam teor pornográfico e estavam sendo compartilhadas online. Vítimas seriam adolescentes de 14 anos

Júlia Ozorio

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