Polícia Civil abre investigação para apurar suposta manipulação de imagens de estudantes do Colégio de Aplicação da UFRGS

A Polícia Civil abriu uma investigação nesta segunda-feira (30) para apurar a suposta manipulação de imagens envolvendo estudantes do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

As imagens teriam sido alteradas para conter teor pornográfico e estavam sendo compartilhadas na internet. As vítimas seriam estudantes de 14 anos. A apuração busca entender se ocorreu atos infracionais análogos aos crimes de montagem e divulgação de conteúdo de pornografia infantojuvenil.

De acordo com a delegada Alice Fernandes, a apuração corre na 2ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Porto Alegre e investiga duas ocorrências registradas pelas vítimas na quinta e na sexta-feira da semana passada.

— Não podemos descartar a hipótese de existirem outras (vítimas) ainda — ponderou a delegada.

A investigação deve ouvir testemunhas ainda nesta semana.

Entenda o caso

Segundo a diretora da escola, Fernanda Britto da Silva, o caso chegou ao conhecimento da instituição na quinta-feira (26). As alunas relataram que as imagens teriam sido manipuladas com uso de inteligência artificial (IA) por um estudante do 9º ano do Ensino Fundamental.

— Nós tomamos conhecimento a partir da procura das alunas. Acionamos imediatamente a Corregedoria e fizemos o acolhimento das meninas. A investigação será feita por meio desse processo disciplinar — disse.

Na sexta-feira (27), alunos foram suspensos de forma cautelar. A diretora afirmou que a instituição ainda não teve acesso às imagens e que as informações sobre o processo disciplinar estão sendo mantidas em sigilo, por envolverem menores de idade.

A escola não informou o número de alunos suspensos e nem mesmo o de estudantes que relataram ter as imagens manipuladas. O caso segue sendo acompanhado pela Corregedoria da Universidade.

Em nota (leia íntegra abaixo), a UFRGS informou que "desde o primeiro momento, a direção do Colégio, juntamente com o Núcleo de Orientação Educacional, Serviço Social e Psicologia Escolar, iniciou a escuta das estudantes envolvidas, bem como a apuração dos fatos junto aos alunos mencionados".

Uma manifestação de estudantes está prevista para ser realizada na manhã desta terça-feira (31).

Confira a nota da escola na íntegra:

"A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio do Colégio de Aplicação, informa que tomou conhecimento de relatos envolvendo a produção e circulação de conteúdos digitais manipulados (deepfakes) com imagens de estudantes.

Desde o primeiro momento, a Direção do Colégio, juntamente com o Núcleo de Orientação Educacional, Serviço Social e Psicologia Escolar (NOPE), iniciou a escuta das estudantes envolvidas, bem como a apuração dos fatos junto aos alunos mencionados.

Medidas imediatas já foram adotadas, incluindo contato com as famílias, aplicação de suspensão cautelar dos estudantes envolvidos e o encaminhamento dos procedimentos administrativos cabíveis, com acompanhamento da Corregedoria da Universidade.

Até o momento, as informações apuradas indicam a existência de um número restrito de materiais, ainda não acessados pela instituição, sendo que as investigações seguem em andamento para a devida verificação dos fatos.

A UFRGS reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, com o combate a todas as formas de violência, inclusive digital, e com a promoção de um ambiente educacional seguro, ético e respeitoso.