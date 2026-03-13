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Polícia acredita que incêndio que destruiu três depósitos em NH foi criminoso; vídeo mostra dupla no local na hora do fogo

Conforme o delegado Alexandre Quintão, que investiga o caso, a Polícia Civil aguarda a perícia para determinar as causas. Uma casa e uma igreja também foram atingidas

Júlia Taube

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Kassiane Michel

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