Polícia acredita que incêndio que destruiu três depósitos em NH foi criminoso; vídeo mostra dupla no local na hora do fogo

Uma câmera de monitoramento flagrou duas pessoas em frente ao depósito que foi destruído por um incêndio em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. As imagens mostram um clarão por volta da 1h30min de quinta-feira (12). Na sequência, os suspeitos fogem.

Uma casa e uma igreja também foram atingidas. O Corpo de Bombeiros atuou no combate às chamas por aproximadamente 9 horas.

Conforme o delegado Alexandre Quintão, que investiga o caso, a Polícia Civil aguarda a perícia para determinar as causas do incêndio. Devido à gravação, a principal hipótese é de que tenha sido criminoso. Até a publicação desta reportagem, os suspeitos ainda não tinham sido identificados.

O incêndio

O incêndio aconteceu na madrugada de quinta-feira (12). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta em um prédio localizado no bairro Canudos. Ninguém se feriu.

Além da equipe de Novo Hamburgo, guarnições de Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Sapiranga e Dois Irmãos atuam no combate às chamas. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Estrondo

— Estava já deitado e a gente ouviu um estrondo. Eu levantei correndo para ver o que tinha acontecido. E quando eu saí, vi que tinha começado o fogo na empresa da frente — conta o morador Gilberto Rodrigo da Silva.

Ele mora ao lado do depósito e relata que usou água para proteger a residência.