Segurança

Investigação
Notícia

Desaparecimento em Cachoeirinha: polícia suspeita que o crime foi planejado e houve motivação financeira 

Buscas pelos corpos de Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, e os pais dela, Isail Aguiar, 69, e Dalmira, 70, serão retomadas nesta quarta-feira na Região Metropolitana

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS