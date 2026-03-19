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PM acusado de matar esposa com tiro no rosto vai a júri nesta quinta-feira

Caso aconteceu em maio de 2024, dentro da residência do casal; testemunhas relataram a relação entre eles era conturbada, com brigas frequentes

Pâmela Rubin Matge

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