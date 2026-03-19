PM acusado de matar esposa com tiro no rosto vai a júri nesta quinta-feira

Jaqueline Araújo dos Santos, 46 anos, era professora e mãe de dois filhos. Arquivo Pessoal / Divulgação

O policial militar Jandavi Campos da Silva, 51 anos, acusado de assassinar a esposa, a professora Jaqueline Araújo dos Santos, 46 anos, vai a júri nesta quinta-feira (19).

O crime aconteceu em maio de 2024, na residência do casal, no bairro Ipiranga, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana.

Jaqueline foi morta com um tiro no rosto, e Silva será julgado pelo crime de feminicídio. O casal estava junto havia mais de 20 anos e tinha dois filhos.

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Réu alega disparo acidental

À época, Silva relatou à polícia que discutiu com a esposa quando chegou em casa, após o trabalho. De acordo com o relato do suspeito na delegacia, durante o desentendimento, ele teria pego uma arma de fogo para se suicidar. A mulher teria ido em sua direção, quando um disparo acidental teria a atingido.

Silva entrou em contato com uma vizinha informando que a esposa havia sido baleada e pediu que ela acionasse socorro. Depois, ele fugiu.

No outro dia, Silva se apresentou à polícia. Desde então, está preso preventivamente.

Testemunhas relataram ao delegado do caso que o casal vivia uma relação conturbada, com brigas frequentes.

"Perícias indicam que a arma não tinha defeito. Ele apertou o gatilho", diz MP

O Ministério Público estará representado por Charles Martins, promotor criminal da comarca de Sapucaia do Sul.

— Mostraremos que a versão do réu não se sustenta. As perícias indicam que a arma não tinha defeito e que não foi um tiro acidental. Ele apertou no gatilho — pontua o promotor.

Procurada pela reportagem, a defesa do acusado informou que não irá se manifestar.

A vítima

Jaqueline Araújo dos Santos era professora, gremista e apaixonada pelo verão, contou a irmã, Elaine Araújo.

— A Jaque fazia com que todo mundo estivesse junto. Ela era a união da família. Foi minha irmã, minha mãe, minha companheira — lembrou, à epoca.

A irmã foi sua professora na 1ª série e, segundo Elaine, era uma professora que deixava a sua marca nos alunos. A professora Josiane da Silva dos Santos, que foi colega de magistério de Jaqueline, confirma:

— A Jaqueline era uma profissional extremamente delicada, amorosa, dedicada com seus alunos, sempre preocupada com a aprendizagem de todos. Uma colega preocupada com o bem-estar dos seus colegas, que gostava de agregar as pessoas, de fazer momentos que as pessoas pudessem estar juntas, compartilhando, confraternizando.

O marido foi o primeiro e único namorado de Jaqueline, com quem teve dois filhos, um menino e uma menina.

O julgamento

A sessão está marcada para as 9h desta quinta-feira (19), no salão do júri do Fórum de Sapucaia do Sul. A condução será da magistrada Greice Moreira Pinz. A previsão é de serem ouvidas seis testemunhas, com estimativa de dois dias de julgamento.

Ordem dos ritos

Sorteio de sete jurados

Ouvidas as testemunhas : seis testemunhas (três de acusação e três arroladas pela defesa)

: seis testemunhas (três de acusação e três arroladas pela defesa) Interrogatório do réu

Debates da acusação e defesa 1h30min, cada)

1h30min, cada) Ministério Público (réplica, se optar – uma hora)

(réplica, se optar – uma hora) Defesa (tréplica — uma hora, se optar)

(tréplica — uma hora, se optar) Voto dos jurados do Conselho de Sentença

Sentença

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos