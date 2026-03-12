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PF prende 19 pessoas no RS em operação que mira lavagem de dinheiro e organização criminosa

Ação bloqueou R$ 13 milhões em contas bancárias e apreendeu 18 veículos em 10 cidades gaúchas

Leonardo Martins

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