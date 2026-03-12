PF prende 19 pessoas no RS em operação que mira lavagem de dinheiro e organização criminosa

Foi determinado o bloqueio de contas bancárias de 34 investigados, com valores de até R$ 13 milhões. Divulgação / Polícia Federal

A Polícia Federal (PF), com apoio da Brigada Militar, prendeu 19 pessoas no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (12) durante a Operação Vestigium Nummorum, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

A ação foi deflagrada pela PF de Santa Cruz do Sul, com apoio do 23º Batalhão da BM.

A Justiça expediu 21 mandados de prisão preventiva. Dezenove foram cumpridos — os locais das prisões ainda não foram divulgados pela PF.

Também foram executados 36 mandados de busca e apreensão em 10 municípios gaúchos:

Santa Cruz do Sul

Novo Hamburgo

Porto Alegre

Charqueadas

Sapucaia

Capão da Canoa

Terra de Areia

Gravataí

Canela

Campo Bom

As medidas judiciais foram autorizadas pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre. O juízo também determinou o bloqueio de contas bancárias de 34 investigados — com valores de até R$ 13 milhões — e a apreensão de 18 veículos.

Segundo o delegado federal Marconi Silva, a ação desta quinta-feira é um desdobramento de outra operação realizada em 2024 pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul (Ficco).

— Naquela ocasião, o alvo foi uma facção criminosa do Vale do Sinos. Agora, o objetivo é minar o poder financeiro e logístico de uma célula dessa mesma facção que atua na região de Santa Cruz do Sul — afirmou.

Investigação

Parte dos mandados foi cumprida em unidades prisionais. Divulgação / Polícia Federal

As investigações apontam que a organização atuava no tráfico de drogas e, para ocultar os lucros, recorria a um esquema de lavagem de dinheiro.

Apuração apontou que moradores de municípios do Vale do Rio Pardo colocavam suas próprias contas bancárias ou de empresas por elas abertas a serviço do esquema, movimentando recursos de origem ilícita.

Parte dos mandados foi cumprida em unidades prisionais: a Penitenciária de Charqueadas (Pasc), o Instituto Penal de Novo Hamburgo, a Penitenciária Estadual de Porto Alegre, a Penitenciária de Venâncio Aires e o Presídio de Santa Cruz do Sul, o que indica que alguns dos investigados já estava encarcerada.

Segundo a PF, a maior parte das prisões ocorreu em Santa Cruz do Sul, onde nove pessoas foram detidas. Nas demais cidades também houve prisões, especialmente em municípios do Litoral Norte.

Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos durante as buscas. Os investigados devem responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os presos devem ser ouvidos ao longo da investigação.

— Após os interrogatórios e a análise do material apreendido, haverá a avaliação sobre o indiciamento ou não dos investigados — explicou o delegado.