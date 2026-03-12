PF prende 19 pessoas no RS em operação que mira lavagem de dinheiro e organização criminosa

A Polícia Federal (PF), com apoio da Brigada Militar, prendeu 19 pessoas no Rio Grande do Sul na manhã desta quinta-feira (12) durante a Operação Vestigium Nummorum, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
A ação foi deflagrada pela PF de Santa Cruz do Sul, com apoio do 23º Batalhão da BM.
A Justiça expediu 21 mandados de prisão preventiva. Dezenove foram cumpridos — os locais das prisões ainda não foram divulgados pela PF.
Também foram executados 36 mandados de busca e apreensão em 10 municípios gaúchos:
- Santa Cruz do Sul
- Novo Hamburgo
- Porto Alegre
- Charqueadas
- Sapucaia
- Capão da Canoa
- Terra de Areia
- Gravataí
- Canela
- Campo Bom
As medidas judiciais foram autorizadas pela 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Porto Alegre. O juízo também determinou o bloqueio de contas bancárias de 34 investigados — com valores de até R$ 13 milhões — e a apreensão de 18 veículos.
Segundo o delegado federal Marconi Silva, a ação desta quinta-feira é um desdobramento de outra operação realizada em 2024 pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Sul (Ficco).
— Naquela ocasião, o alvo foi uma facção criminosa do Vale do Sinos. Agora, o objetivo é minar o poder financeiro e logístico de uma célula dessa mesma facção que atua na região de Santa Cruz do Sul — afirmou.
Investigação
As investigações apontam que a organização atuava no tráfico de drogas e, para ocultar os lucros, recorria a um esquema de lavagem de dinheiro.
Apuração apontou que moradores de municípios do Vale do Rio Pardo colocavam suas próprias contas bancárias ou de empresas por elas abertas a serviço do esquema, movimentando recursos de origem ilícita.
Parte dos mandados foi cumprida em unidades prisionais: a Penitenciária de Charqueadas (Pasc), o Instituto Penal de Novo Hamburgo, a Penitenciária Estadual de Porto Alegre, a Penitenciária de Venâncio Aires e o Presídio de Santa Cruz do Sul, o que indica que alguns dos investigados já estava encarcerada.
Segundo a PF, a maior parte das prisões ocorreu em Santa Cruz do Sul, onde nove pessoas foram detidas. Nas demais cidades também houve prisões, especialmente em municípios do Litoral Norte.
Aparelhos eletrônicos e documentos foram apreendidos durante as buscas. Os investigados devem responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os presos devem ser ouvidos ao longo da investigação.
— Após os interrogatórios e a análise do material apreendido, haverá a avaliação sobre o indiciamento ou não dos investigados — explicou o delegado.
A operação também contou com apoio da Ficco, da Delegacia de Repressão a Crimes Patrimoniais e ao Narcotráfico (DRPJ), da Polícia Penal do RS e da 10ª Coordenadoria Regional de Perícias.