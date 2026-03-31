Segurança

Operação Espectro
Notícia

Quadrilha é suspeita de fraudar ações judiciais para compra superfaturada de canabidiol em Porto Alegre

Em apenas um dos casos analisados pela Polícia Federal, houve prejuízo de mais de R$ 70 mil aos cofres públicos

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS