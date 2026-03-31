Quadrilha é suspeita de fraudar ações judiciais para compra superfaturada de canabidiol em Porto Alegre

Mandados de busca e apreensão foram compridos em Porto Alegre. Polícia Federal / Divulgação

Um grupo suspeito de fraudar a compra de medicamentos à base de canabidiol em ações judiciais foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (31), em Porto Alegre.

A chamada Operação Espectro cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. O objetivo da ação foi obter mais informações sobre as supostas práticas de fraude processual e de falsificação de documentos.

Até a publicação dessa reportagem, ninguém havia sido preso.

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A investigação

De acordo com a investigação, a quadrilha teria simulado concorrência em processos judiciais, superfaturando o valor dos fármacos.

"O medicamento era apresentado no processo judicial por valor significativamente superior ao preço comercializado no site do próprio fabricante", informou a PF.

Os suspeitos indicavam preços de empresas supostamente distintas, mas que tinham sedes em residências e cujos responsáveis mantinham vínculos familiares.

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A PF começou a investigação após inconsistências serem notadas em propostas comerciais juntadas a processos judiciais contra a Fazenda Pública.

Em apenas um dos casos investigados, a PF descobriu um prejuízo de mais de R$ 70 mil aos cofres públicos do Estado em razão da fraude.