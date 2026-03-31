Quadrilha é suspeita de fraudar ações judiciais para compra superfaturada de canabidiol em Porto Alegre

Um grupo suspeito de fraudar a compra de medicamentos à base de canabidiol em ações judiciais foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (31), em Porto Alegre.
A chamada Operação Espectro cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. O objetivo da ação foi obter mais informações sobre as supostas práticas de fraude processual e de falsificação de documentos.
Até a publicação dessa reportagem, ninguém havia sido preso.
A investigação
De acordo com a investigação, a quadrilha teria simulado concorrência em processos judiciais, superfaturando o valor dos fármacos.
"O medicamento era apresentado no processo judicial por valor significativamente superior ao preço comercializado no site do próprio fabricante", informou a PF.
Os suspeitos indicavam preços de empresas supostamente distintas, mas que tinham sedes em residências e cujos responsáveis mantinham vínculos familiares.
A PF começou a investigação após inconsistências serem notadas em propostas comerciais juntadas a processos judiciais contra a Fazenda Pública.
Em apenas um dos casos investigados, a PF descobriu um prejuízo de mais de R$ 70 mil aos cofres públicos do Estado em razão da fraude.
A apuração segue em andamento e os investigados poderão responder pelos crimes de fraude processual e de falsificação de documento.