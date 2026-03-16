Parte do Túnel da Conceição fica sem luz após furto de fios; câmera registrou ação 

Dois homens foram presos furtando fios em Porto Alegre nesta segunda-feira (16). Por conta disso, parte do Túnel da Conceição está sem iluminação. Câmera de segurança do Centro Integrado de Coordenação da Cidade de Porto Alegre registrou o momento do crime (veja vídeo acima).

Conforme a Guarda Civil Metropolitana, a dupla foi flagrada revirando materiais e furtando os fios no terreno onde funcionava o antigo acesso à passarela da rodoviária, na Rua da Conceição, nesta madrugada.

O impacto total do furto ainda não foi confirmado pela prefeitura da Capital.

Quem passou pelo Túnel da Conceição durante esta manhã notou que, nos dois sentidos, apenas parte dos refletores estava ligado. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos confirma que parte do local está sem luz nos dois sentidos.

Conforme a pasta, foram levados cabos do quadro de alimentação do circuito elétrico, além de refletores. Ainda segundo a secretaria, essa é a 15ª ocorrência de tentativa ou de furto de fios registrada no local neste ano.

Equipes da IPSul ainda avaliam os danos para começar os reparos. Não há previsão de quando a iluminação completa vai ser restabelecida.

Os suspeitos presos foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Nota da Guarda Municipal:

A Guarda Civil Metropolitana, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), prendeu na madrugada desta segunda-feira, 16 de março, dois indivíduos acusados de furtar fios e cabos na área central da cidade. A ação ocorreu por volta das 2h, na Rua da Conceição, 123, nas proximidades do viaduto da Conceição.

A equipe da ROMU foi acionada pela Sala de Comando, após operadores do videomonitoramento flagrarem dois homens revirando materiais e furtando fios no terreno onde funcionava o antigo acesso à passarela da Rodoviária. Com as informações, os agentes se deslocaram imediatamente ao local e abordaram os suspeitos.

Foram detidos dois suspeitos que estavam no momento manipulando materiais no chão. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Civil (2ª DPPA), onde foram apresentados às autoridades para os procedimentos legais cabíveis.