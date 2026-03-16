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Parte do Túnel da Conceição fica sem luz após furto de fios; câmera registrou ação 

Dois suspeitos foram presos no momento do crime. Não há previsão de quando a iluminação completa vai ser restabelecida

Gabriela Plentz

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