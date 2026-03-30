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Palácio da Polícia volta a registrar presos em viaturas por falta de vagas nas delegacias

Quatro detidos eram custodiados em veículos da Brigada Militar nesta segunda-feira

Guilherme Milman

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