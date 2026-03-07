Pais são presos em flagrante por abandonar filhos pequenos durante a madrugada em Feliz

Por volta das 2h deste sábado (7), a Brigada Militar do município de Feliz, no Vale do Caí, foi acionada para atender a ocorrência de três crianças — um casal de gêmeos, de um ano, e uma menina, de dois — que foram encontradas caminhando sozinhas em via pública, sem a presença dos pais ou responsáveis.
Uma vizinha da família viu cena, acolheu as crianças e chamou a polícia. O Conselho Tutelar também foi chamado e assumiu a responsabilidade pelos irmãos, que foram levados para um abrigo, por não haver parentes próximos que pudessem cuidar dos menores.
Segundo a BM do município, posteriormente, os pais retornaram para a casa onde haviam deixado as crianças, no bairro Bom Fim, apresentando sinais de embriaguez e foram presos em flagrante. Os dois foram conduzidos a um hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Montenegro para o registro da ocorrência.
De acordo com a delegada de plantão, Cleusa Spinato, o casal está preso. A mãe e o pai foram autuados por abandono de incapaz majorado.
— As crianças foram encontradas desesperadas. Elas saíram para via pública atrás dos pais. E abandonar crianças tão pequenas representa um grande e concreto risco. Por sorte, não aconteceu nada de mais grave. A mãe das crianças ainda está grávida e, na ocasião, estava com sinais de embriaguez e ainda solicitando cigarro. Então, é uma situação muito delicada — acrescenta a delegada Cleusa.
A responsável pela ocorrência afirma que, agora, o homem e a mulher aguardam por vaga no sistema prisional e, tão logo surja, será realizada uma audiência de custódia para decidir pela manutenção da prisão ou, então, pela adoção de outras medidas cautelares.