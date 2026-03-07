Segurança

No Vale do Caí
Notícia

Pais são presos em flagrante por abandonar filhos pequenos durante a madrugada em Feliz

As três crianças, entre um e dois anos de idade, saíram de casa sozinhas atrás dos responsáveis; vizinha as acolheu e chamou a polícia

Carlos Redel

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