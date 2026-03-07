Pais são presos em flagrante por abandonar filhos pequenos durante a madrugada em Feliz

Por volta das 2h deste sábado (7), a Brigada Militar do município de Feliz, no Vale do Caí, foi acionada para atender a ocorrência de três crianças — um casal de gêmeos, de um ano, e uma menina, de dois — que foram encontradas caminhando sozinhas em via pública, sem a presença dos pais ou responsáveis.

Uma vizinha da família viu cena, acolheu as crianças e chamou a polícia. O Conselho Tutelar também foi chamado e assumiu a responsabilidade pelos irmãos, que foram levados para um abrigo, por não haver parentes próximos que pudessem cuidar dos menores.

Segundo a BM do município, posteriormente, os pais retornaram para a casa onde haviam deixado as crianças, no bairro Bom Fim, apresentando sinais de embriaguez e foram presos em flagrante. Os dois foram conduzidos a um hospital para exame de corpo de delito e, em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Montenegro para o registro da ocorrência.

De acordo com a delegada de plantão, Cleusa Spinato, o casal está preso. A mãe e o pai foram autuados por abandono de incapaz majorado.

— As crianças foram encontradas desesperadas. Elas saíram para via pública atrás dos pais. E abandonar crianças tão pequenas representa um grande e concreto risco. Por sorte, não aconteceu nada de mais grave. A mãe das crianças ainda está grávida e, na ocasião, estava com sinais de embriaguez e ainda solicitando cigarro. Então, é uma situação muito delicada — acrescenta a delegada Cleusa.