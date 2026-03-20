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Operação policial prende 62 pessoas no Rio Grande do Sul

Ações ocorreram nesta semana em diferentes regiões do Estado, com foco no combate ao porte e ao comércio ilegal de armamentos

Júlia Ozorio

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Airton Lemos

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