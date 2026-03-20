Operação policial prende 62 pessoas no Rio Grande do Sul

Operação apreendeu munições e mais de 50 armas. Policia Civil / Divulgação

Uma operação resultou na apreensão de 54 armas de fogo e na prisão de 62 pessoas no Rio Grande do Sul. As ações foram realizadas entre sábado (14) e quinta-feira (19) e tiveram participação da Polícia Civil, com coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Civil, foram recolhidos diferentes tipos de armamento, como pistolas, revólveres, espingardas, carabinas, rifles e fuzis. As apreensões ocorreram em diversas regiões do Estado, principalmente durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências.

— A retirada dessas armas das ruas impacta diretamente na prevenção de crimes e fortalece o trabalho das forças de segurança — afirmou o diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), Carlos Wendt.

Ainda de acordo com o delegado, parte dos presos já possuía antecedentes, o que indicaria possível relação com outros crimes em investigação.

A ofensiva integra a Operação Desarme, iniciativa nacional que tem o objetivo de combater tráfico e a circulação ilegal de armas, munições e explosivos. A estratégia tem caráter repressivo e se baseia em ações de inteligência e investigações para identificar fornecedores e desarticular redes criminosas em diferentes estados.