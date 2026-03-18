Operação investiga facção envolvida em ataques a policiais na zona sul de Porto Alegre

Maioria dos mandados são cumpridos no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Polícia Civil / Threads: @policiacivilrsoficial

A 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza, em conjunto com a Brigada Militar, uma operação nesta quarta-feira (18) contra suspeitos de ataques a policiais em Porto Alegre.

São cumpridos nove mandados de prisão preventiva contra seis pessoas e 21 de busca e apreensão na Capital. A maior parte das ações ocorre no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre.

Até o momento, quatro pessoas foram presas e três seguem foragidas. A quarta prisão foi realizada em flagrante por desacato. O tio de um dos detidos tentou impedir o cumprimento das ordens judiciais. Ele tem 43 anos e antecedentes por violência doméstica e ameaça.

O sobrinho do preso foi localizado na própria residência. Ele estava foragido e tinha três mandados de prisão preventiva decretadas por homicídios ocorridos entre janeiro e fevereiro. O suspeito é considerado o principal autor das mortes ordenadas pela facção na região. O homem de 22 anos tem antecedentes por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Outro detido tinha duas ordens de prisão em aberto. Dois dos presos eram monitorados por tornozeleira eletrônica e haviam rompido os dispositivos recentemente. Eles não foram encontrados nos endereços em que deveriam estar, fornecidos à Polícia Penal.