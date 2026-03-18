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Operação investiga facção envolvida em ataques a policiais na zona sul de Porto Alegre

São cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão na Capital

Airton Lemos

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Tiago Bitencourt

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