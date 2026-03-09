Operação contra fraude bancária de R$ 136 milhões cumpre mandados no RS e no RJ

Policiais encontraram um automóvel de alto padrão roubado no Rio de Janeiro. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta segunda-feira (9) uma operação interestadual contra um esquema de fraudes bancárias que movimentou mais de R$ 136 milhões em menos de 10 meses. De acordo com a investigação, os suspeitos têm ligação com o Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro com atuação em todo o país.

Ao todo, são cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, na região metropolitana fluminense, na Região dos Lagos e também no Rio Grande do Sul. A Justiça ainda determinou o bloqueio de contas bancárias, bens e imóveis de alto padrão ligados aos investigados.

A ação é conduzida por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais da Polícia Civil do RJ.

Até o momento, um dos alvos foi preso em flagrante por estar com um automóvel de alto padrão roubado. Piero Gabriel Ramos é apontado como chefe do esquema. Na garagem da casa dele, na Baixada Fluminense, havia um Jaguar levado por ladrões em 2024.

O outro investigado era Raphael Ferreira Duarte, que tinha um mandado de prisão pendente por tráfico de drogas e homicídio. Ele foi encontrado em Oliveiras, no interior de Minas Gerais.

Ramos já havia sido preso em janeiro do ano passado após tentar aplicar golpe contra uma seguradora envolvendo um veículo de luxo, um Porsche Cayenne. Na ocasião, ele registrou falsa ocorrência de roubo do automóvel.

Durante a investigação, agentes da delegacia de Rio das Ostras identificaram inconsistências no relato de Ramos. Os policiais passaram a analisar imagens do trajeto que ele afirmou ter percorrido.

Ramos acabou confessando que havia forjado o crime para tentar receber o valor do seguro. Aos policiais, disse que estava desesperado por não conseguir arcar com as parcelas do financiamento do veículo, que somavam cerca de R$ 26 mil por mês.

Os policiais também realizaram o sequestro de dois imóveis localizados nas cidades de Rio das Ostras e Nova Iguaçu.

Estrutura complexa

Segundo a investigação, a organização criminosa mantinha uma estrutura complexa voltada à fraude contra instituições financeiras. O grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsos e pessoas interpostas — os chamados "laranjas" — para abrir contas empresariais de forma irregular, obter crédito de maneira indevida e ocultar a origem dos valores obtidos ilegalmente.

As apurações indicam que um dos principais operadores financeiros do esquema foi responsável por movimentar cerca de R$ 136 milhões em um período inferior a 10 meses. Os investigadores também identificaram indícios de que o mesmo criminoso atuava em fraudes envolvendo seguros, utilizando empresas fictícias e laranjas para obter indenizações securitárias de forma irregular.

A investigação começou após uma instituição financeira comunicar suspeitas de irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito. Inicialmente, o prejuízo identificado ultrapassava R$ 5,2 milhões.

Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os policiais passaram a identificar movimentações de alto valor, incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. A partir daí, foi possível mapear um sistema estruturado de movimentação e ocultação de recursos ilícitos no sistema financeiro.

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Financiamento ao tráfico de drogas

De acordo com a polícia, diversos operadores financeiros ligados ao esquema possuem antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Há indícios de que parte dos recursos obtidos com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes.