Segurança

Ligação com Comando Vermelho
Notícia

Operação contra fraude bancária de R$ 136 milhões cumpre mandados no RS e no RJ

Investigação aponta uso de empresas fictícias, "laranjas" e movimentações financeiras suspeitas para aplicar golpes em instituições financeiras

Leonardo Martins

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