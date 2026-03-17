Operação contra exploração sexual de menores pela internet cumpre mandados no RS

Operação Guardião Digital foi deflagrada nesta terça-feira em 17 Estados brasileiros. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Guardião Digital. A ação é realizada em 17 Estados brasileiros com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, incluindo dois no Rio Grande do Sul, um em Porto Alegre e outro em Santana do Livramento. Não houve prisão no Estado.

Até o momento, foi feita uma prisão em flagrante, mas não foi informado em qual Estado. Também não há informações ainda sobre todo o material apreendido.

A intenção da operação é identificar e responsabilizar criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infantojuvenil. A deflagração ocorre no mesmo dia em que entrou em vigor a lei conhecida como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Mandados de busca e apreensão por estado: