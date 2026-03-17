Operação contra exploração sexual de menores pela internet cumpre mandados no RS

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) a Operação Guardião Digital. A ação é realizada em 17 Estados brasileiros com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.
São cumpridos 34 mandados de busca e apreensão, incluindo dois no Rio Grande do Sul, um em Porto Alegre e outro em Santana do Livramento. Não houve prisão no Estado.
Até o momento, foi feita uma prisão em flagrante, mas não foi informado em qual Estado. Também não há informações ainda sobre todo o material apreendido.
A intenção da operação é identificar e responsabilizar criminosos que atuam principalmente na internet, armazenando, compartilhando, produzindo ou comercializando material de abuso sexual infantojuvenil. A deflagração ocorre no mesmo dia em que entrou em vigor a lei conhecida como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual.
Mandados de busca e apreensão por estado:
- AP: 1
- AM: 1
- BA: 2
- DF: 1
- ES: 3
- GO: 2
- MG: 3
- MS: 1
- MT: 1
- PA: 1
- PB: 1
- PR: 2
- PE: 1
- PI: 2
- RJ: 4
- RN: 1
- RO: 1
- RS: 2
- SP: 4