Ônibus são incendiados e ruas bloqueadas após operação que matou chefe do tráfico e outras sete pessoas no Rio

Jiló era chefe do tráfico no Morro dos Prazeres. Portal dos Procurados / Reprodução

Criminosos incendiaram e sequestraram ônibus, além de bloquear ruas da região central do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (18). As ações acontecem como retaliação à morte de Claudio Augusto dos Santos, o Jiló, 55 anos, apontado como chefe do tráfico no Morro dos Prazeres e um dos criminosos mais antigos e procurados do Estado. Além dele, outras sete pessoas morreram.

Jiló foi morto durante operação da Polícia Militar, que aconteceu nas comunidades Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos. A ofensiva tinha como focointegrantes do Comando Vermelho (CV) suspeitos de envolvimento em roubos de veículos e tráfico de drogas na região.

Um dos ônibus foi incendiado na Avenida Paulo de Frontin, um dos principais acessos ao Túnel Rebouças, que liga o Centro à Zona Sul.

Ao todo, 151 agentes 14 viaturas e dois veículos blindados participaram da operação. De acordo com o jornal O Globo, o confronto entre polícia e criminosos começou por volta das 5h.

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