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Ônibus são incendiados e ruas bloqueadas após operação que matou chefe do tráfico e outras sete pessoas no Rio

Ataques aconteceram após ação policial que resultou na morte de Claudio Augusto dos Santos, o Jiló

Zero Hora

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