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São Bernardo do Campo
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O que se sabe sobre o caso de mulher vítima de feminicídio pelo ex-namorado em shopping do ABC paulista

Cibelle Monteiro Alves, 22 anos, foi esfaqueada pelo ex-namorado, Cássio Zampieri, 25; crime ocorreu dentro de joalheria onde ela trabalhava

Zero Hora

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