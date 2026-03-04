O que se sabe sobre o caso de mulher baleada durante velório da mãe em MG 

Crime ocorreu em frente a Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi, Minas Gerais. Reprodução / Google Maps

Na tarde da última sexta-feira (27), Amanda de Almeida Arantes, 27 anos, foi baleada durante o velório de sua mãe em Baependi, Minas Gerais. O crime ocorreu em frente à igreja matriz, no centro da cidade, e foi filmado por uma câmera de segurança. As informações são do g1.

Conforme imagens obtidas por uma câmera de segurança e informações da polícia ao g1, duas pessoas, vestidas de preto e usando capacetes, se aproximaram de moto do cortejo fúnebre em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat.

O que aconteceu

Nas imagens, aparece o cortejo fúnebre seguindo pela rua, até que uma moto avança sobre as pessoas e para ao lado de Amanda.

A pessoa que está na garupa da moto atira à queima-roupa três vezes contra ela. Logo depois, os criminosos fugiram. Amanda estava atrás do carro que carregava o caixão de sua mãe no momento dos disparos.

Com o som dos disparos, as outras pessoas do velório saíram correndo e Amanda ficou caída na rua, mas consciente. Após a fuga dos suspeitos, as pessoas voltaram e ajudaram Amanda a buscar socorro.

Quem é a vítima?

Amanda de Almeida Arantes mora no Rio de Janeiro e estava em Baependi devido ao falecimento de sua mãe. Ela é produtora de conteúdo adulto e possuí conta em uma plataforma nacional por assinatura.

Nas redes sociais, Amanda se descreve como "feita de cicatrizes e gratidão". Ela compartilha sua rotina na academia e com sua cachorra pitbull, além de outras fotos.

No momento do crime, ela foi atingida por três disparos e ficou ferida na coluna, na região da medula e nas duas pernas.

Ela foi encaminhada ao Hospital Cônego Monte Raso e, mais tarde, transferida para o Hospital Regional, no município de Varginha, onde permanece internada em estado grave.

Investigações

Poucas horas após o crime, a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de ter atirado contra Amanda. Os PMs o reconheceram porque o homem é visto com frequência na moto utilizada pelos criminosos. No entanto, o nome dele não foi divulgado.

Ao ser abordado, o suspeito se contradisse ao falar sobre a posse e o uso do veículo. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de plantão em São Lourenço, Minas Gerais, cidade em que o flagrante foi autenticado.

Segundo os policiais, em entrevista à Veja, a rapidez dos suspeitos no crime aponta para uma ação premeditada, pois o ato levou poucos segundos e os criminosos mostraram que o alvo era específico.

A polícia segue na busca pelo segundo homem que estava na moto. Um inquérito já foi aberto para investigar o crime e sua motivação.

No local dos disparos, a perícia recolheu nove cartuchos deflagrados calibre 0.380 e um intacto. Posteriormente, no final de semana, foram apreendidas a moto, dois capacetes e um casaco preto usado pelos criminosos.

Conforme os policiais, Amanda mostrou dificuldade de articulação e não conseguia manter um diálogo coerente e contínuo. Por isso, não foi possível falar com a vítima. Além disso, o homem detido pelos policiais não confessou uma razão para o crime.