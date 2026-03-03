O que se sabe sobre o caso de estupro coletivo de adolescente no Rio de Janeiro

O Disque Denúncia divulgou um cartaz para ajudar na localização dos jovens. Disque Denúncia / Reprodução

Quatro jovens são acusados de participarem de um estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Além deles, um adolescente é apontado por envolvimento no crime. Todos estão detidos.

São réus pelo crime:

João Gabriel Xavier Bertho, 19 anos

Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18

Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18.

João Gabriel e Mattheus foram presos no dia 3 de março. Vitor Hugo e Bruno Felipe se entregaram no dia seguinte.

O adolescente era procurado desde 5 de março, quando a Justiça autorizou mandado de apreensão contra ele. Ele é investigado por ato infracional análogo ao crime. Por se tratar de um menor, a identidade não é divulgada.

Vitor Hugo é filho de José Carlos Simonin, que ocupava o cargo de subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa. Ele foi exonerado no dia 4 de março.

Após o caso, outras três jovens procuraram a polícia e afirmaram terem sido vítimas de estupro do filho do subsecretário exonerado, segundo o g1.

O que aconteceu

Segundo o inquérito da 12ª DP de Copacabana, a vítima foi convidada por um adolescente, colega de escola e ex-namorado, para ir ao apartamento de um amigo dele, na noite de 31 de janeiro, em Copacabana. O rapaz pediu que ela levasse uma amiga, mas a adolescente foi sozinha.

No elevador o jovem avisou que mais amigos estariam no local, mas ela recusou qualquer relação com eles. No apartamento, ela foi levada para o quarto pelo rapaz e, quando mantinham relação sexual, os outros quatro entraram no local. Ela pediu que não fosse tocada, mas os rapazes tiraram a roupa e todos a violentaram.

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A situação se agravou e evoluiu para agressões físicas e atos sexuais forçados por parte de todos os presentes.

Conforme a CNN Brasil, a menina disse que os jovens a impediram de sair do quarto para poder continuar com os abusos. Um deles chegou a perguntar se a mãe a via nua, já que ela estava "machucada e sangrando".

"Emboscada planejada"

De acordo com a polícia, o crime "foi uma emboscada planejada". A investigação aponta que a vítima foi atraída por meio de uma relação amorosa que ela mantinha com um dos envolvidos — o menor —, para que ela mantivesse relações sexuais com ele e seus amigos.

O adolescente que convidou a vítima também é investigado por ato infracional análogo ao crime de estupro. O procedimento dele foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude.

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Câmera de segurança e boletim de ocorrência

Gravações de câmeras de segurança do prédio onde aconteceu o crime mostram a saída dos suspeitos em horários próximos ao estupro.

Além disso, relatório policial aponta que, após acompanhar a vítima até a saída do local, o jovem retorna ao apartamento fazendo gestos de comemoração, conforme interpretado pelos investigadores.

Após sair do prédio, a vítima ligou para o irmão dizendo achar que teria sido estuprada. A família da adolescente a levou à delegacia, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

Laudo confirma agressões

O exame de corpo delito confirmou hemorragia e escoriações nas partes íntimas da vítima. Além de machucados nas costas e nos glúteos. Os peritos também identificaram a presença de sêmen na menor.

A jovem reconheceu os suspeitos após ver as imagens das câmeras de segurança. A Polícia Civil então repassou o inquérito ao Ministério Público e solicitou a prisão dos envolvidos.

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"Ela se sentia culpada e queria desistir da vida"

A mãe da vítima afirmou que sua filha "se sentia culpada e queria desistir da vida". A mulher, que não teve seu nome divulgado, concedeu entrevista na segunda-feira (2) ao Jornal Nacional, da TV Globo.

— Logo que ocorreu, ela se sentia muito culpada e dizia que queria desistir da vida, por vergonha, porque achava que por onde passasse todo mundo ia apontar como estuprada e como culpada. Ela está conseguindo se conscientizar que não tem culpa, de que não está sozinha e de que ela importa. E que o "não" dela é muito precioso e importa. (...) Eu só quero que eles paguem, porque não tem que haver outras vítimas — afirmou a mãe da vítima.

Quem são os suspeitos

Bruno Felipe dos Santos Allegretti, 18 anos

Vitor Hugo Oliveira Simonin, 18 anos

Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19 anos

João Gabriel Xavier Bertho, 19 anos

Jovem de 17 anos que teve a identidade preservada

Segundo a nota, a Polícia Civil já concluiu a investigação e identificou os cinco suspeitos do que chama de barbárie — quatro maiores tiveram as prisões decretadas pela Justiça.

Em nota, a defesa de João Gabriel Xavier Bertho negou "com veemência" a ocorrência de estupro e emboscada.

O Serrano Football Club, clube de futebol da região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, afastou o jogador João Gabriel Xavier Bertho.

"Entendemos a gravidade da situação e reforçamos que o clube repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência", disse o Serrano FC. A informação é da CNN Brasil.