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O que se sabe sobre o caso da médica que foi morta por PMs no Rio de Janeiro

Andréa Marins Dias teve seu carro alvejado por tiros de fuzil e morreu dentro do veículo; Polícia Civil investiga a ocorrência

Zero Hora

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