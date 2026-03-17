O que se sabe sobre o caso da médica que foi morta por PMs no Rio de Janeiro

Andréa Marins Dias era cirurgiã oncológica e tinha 28 anos de experiência na área da saúde da mulher. Reprodução / @andreamarins / Instagram

A médica Andréa Marins Dias, 61 anos, foi morta ao ter seu carro alvejado por tiros de fuzil em uma suposta perseguição em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro. O caso ocorreu na noite do último domingo (15). Atualmente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apura se os PMs confundiram o carro da vítima com o dos criminosos. As informações são do g1.

Conforme testemunhas, Andréa tinha acabado de sair da casa de seus pais quando foi baleada dentro de seu carro, um Corolla Cross, na rua Palatinado. Os policiais militares que participaram da ação estão afastados das ruas até que as investigações sejam finalizadas.

Entenda o caso

Por volta das 18h de domingo (15), a médica Andréa Marins Dias tinha saído da casa de seus pais em Cascadura, bairro localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Andréa entrou em seu carro e foi baleada por três policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda).

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), os agentes perseguiam criminosos suspeitos de praticarem assaltos na região. Eles haviam recebido a denúncia de que bandidos estariam usando um veículo Corolla Cross branco para realizar os furtos.

Os policiais envolvidos na ação avistaram o suposto veículo suspeito, um Jeep e uma moto nas esquinas entre as ruas Cupertino e Araruna. Conforme a PM, os agentes deram ordem para que os suspeitos se apresentassem, mas os veículos deixaram o local e iniciou-se uma perseguição.

Ainda de acordo com a PM, tiros foram disparados contra os policiais, que revidaram. O Corolla circulou por várias vias até parar na rua Palatinado.

Imagens revelam o momento em que os policiais abordam o carro de Andréa Dias. Eles chegaram a bater com fuzil na porta da motorista, mas, ao abri-la, encontraram a médica já sem vida dentro do carro, com uma perfuração causada por um dos disparos.

Uma testemunha gravou o instante em que o carro de Andréa é cercado pelos PMs, que gritaram "desce irmão, vai morrer! Vai morrer, irmão, desce".

Segundo apurado pelo RJ2, o carro de Andréa tinha marcas de tiros na frente e atrás. Um sargento e um subtenente da Polícia Militar do 9° BPM (Rocha Miranda) reconheceram no registro de ocorrência que seguiram um Corolla Cross na região de Cascadura, mas ainda não há mais informações sobre os agentes.

Quem era Andréa Marin Dias

Formada pela Uni-Rio, Andréa Dias era uma ginecologista e cirurgiã oncológica especializada no tratamento de endometriose. Ela possuía 28 anos de experiência na área da saúde da mulher. "Tenho orgulho de exercer essa missão todos os dias", escreveu em um de seus posts no Instagram.

Em seu perfil, Andréa também dizia ter duas residências médicas: uma em cirurgia oncológica, para o tratamento de câncer, e outra geral do ciclo básico de qualquer médico.

Nas redes sociais, a cirurgiã registrava seu cotidiano profissional e também momentos de lazer. "Às vezes, tudo o que precisamos é parar, observar e sentir que a vida é, de fato, muito boa", escreveu em um de seus posts.

Andréa deixou a mãe de 91 anos, o pai de 88 e uma filha de 30. Seu corpo será enterrado nesta terça-feira (17), no cemitério do Caju, na zona portuária.

Autoridades se manifestaram sobre a morte

O Ministério da Saúde lamentou a morte de Andréa Marins Dias via nota de pesar (veja abaixo). Já o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) pediu que a apuração da ocorrência fosse feita rigorosamente.

A Associação dos Funcionários do Instituto Nacional de Câncer (Afinca) ressaltou o legado da profissional. Unimed Nova Iguaçu, à qual a médica era associada prestou solidariedade à família, amigos e pacientes da vítima. A Secretaria de Estado de Polícia Militar também lamentou a morte.

Nota do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde manifesta pesar pela morte da médica Andrea Marins Dias, profissional que dedicou quase duas décadas de sua trajetória ao cuidado de pacientes oncológicos no Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Ao longo de sua atuação no Instituto, contribuiu para o fortalecimento da assistência em oncologia e para o cuidado humanizado de pessoas com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, integrava a equipe do Hospital do Câncer IV (HC IV), unidade especializada em cuidados paliativos.

Neste momento de tristeza, o Ministério da Saúde se solidariza com familiares, amigos, colegas de trabalho e pacientes, expressando suas mais sinceras condolências.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também se manifestou. "Até quando a ausência de políticas de segurança produzirão cenas como essa? Até quando vamos perder pessoas negras pela violência?", escreveu.

Investigações

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e a Polícia Civil deu início às investigações. Já a Polícia Militar disse ao g1 que está apurando as circunstâncias da ocorrência através de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e que faz diligências para recolher imagens de câmeras de segurança.

Uma perícia complementar foi feita no Corolla Cross de Andréa Dias nesta segunda-feira (16).