Caso Thamiris: o que se sabe sobre adolescente desaparecida há uma semana na Bahia

Polícia Civil da Bahia investiga o caso. 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) / Reprodução

A Polícia Civil da Bahia encontrou na tarde desta quinta-feira (19) um corpo em avançado estado de decomposição no bairro Cassange, em Salvador.

Embora ainda não tenha identificação oficial, a Polícia investiga se trata-se da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, desaparecida há uma semana em Lauro de Freitas, na região metropolitana da Bahia. As informações são do g1.

Até então, não havia pistas concretas desde o desaparecimento da estudante. A polícia prendeu também nesta quinta-feira (19) um suspeito. Segundo a TV Bahia, afiliada da Rede Globo, trata-se de Davi Leandro Rodrigo, 37 anos, vizinho da menina e que estava ajudando nas buscas. A Polícia procura outros envolvidos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames para confirmação da identidade. Em nota, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que a identificação formal depende da conclusão das perícias, sem prazo definido.

Entenda o caso

Thamiris foi vista pela última vez na quinta-feira (12) ao sair da escola no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Parte do trajeto foi registrada por câmeras de segurança. A mochila da estudante chegou a ser encontrada, mas o celular não estava entre os pertences.

A família, que mora no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador, vive dias de angústia. Nos últimos dias, parentes e amigos realizaram manifestações cobrando respostas.

Em entrevista ao g1, Paulo Roberto, padrinho da adolescente, disse que "a gente não dorme nem come direito e que a mãe de Thamires "nem conseguiu vir, porque já não está aguentando, está muito abalada e é uma dor muito grande para ela".

Na quarta-feira (18), um dos atos reuniu manifestantes em caminhada pelas ruas de Itinga, com cartazes e buzinaço de motociclistas. À noite, o grupo voltou a se reunir na região. A investigação é conduzida pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga).

Investigação

Ao lado do corpo encontrado nesta quinta-feira (19), foram achadas uma camisa de farda da rede estadual semelhante à que a adolescente usava e um sapato. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde passará por exames para confirmar a identificação. O material será periciado.