Segurança

Caso Luciani
Notícia

O que se sabe sobre a morte de gaúcha encontrada esquartejada em Santa Catarina

Corretora de imóveis natural de Alegrete desapareceu em Florianópolis no início de março; investigação aponta latrocínio e três pessoas foram presas

Isadora Terra

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