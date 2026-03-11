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Número de homicídios cai no Rio Grande do Sul em fevereiro, mas feminicídios mais do que dobram

Dados da SSP mostram que mortes de mulheres por razão de gênero subiram de quatro para nove em comparação o mesmo mês do ano passado

Airton Lemos

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