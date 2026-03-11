Número de homicídios cai no Rio Grande do Sul em fevereiro, mas feminicídios mais do que dobram

De acordo com a SSP, crime segue sendo um dos crimes mais desafiadores de combater. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul registrou queda nos homicídios em fevereiro, mas aumento nos casos de feminicídio. A comparação é com o mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Segundo o levantamento do Observatório Estadual da Segurança Pública, os homicídios dolosos caíram 17% se comparados com fevereiro de 2025. Foram 72 casos neste ano, contra 87 no mesmo mês do ano passado.

Considerando o conjunto dos crimes violentos letais e intencionais (CVLI) — que inclui homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte — houve redução de 13%, passando de 106 para 92 ocorrências.

Na contramão dessa tendência, os feminicídios mais que dobraram no Estado. Em fevereiro deste ano foram registrados nove casos, contra quatro no mesmo período de 2025.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o feminicídio segue sendo um dos crimes mais desafiadores para as forças de segurança, já que a maior parte das ocorrências acontece dentro do ambiente doméstico e envolve vítimas que tinham algum tipo de relação com o agressor.

Crimes patrimoniais

O levantamento também aponta redução expressiva em crimes patrimoniais. Os roubos a pedestres caíram 33%, passando de 1.028 para 692 casos em fevereiro na comparação anual.

Os roubos de veículos tiveram queda de 42%, passando de 163 para 94 ocorrências. Já os abigeatos, que são furtos de animais no campo, recuaram 27%, de 232 para 170 casos.

Também houve redução nos roubos em estabelecimentos comerciais, com queda de 32%, passando de 331 para 224 registros. Segundo o governo do Estado, os números refletem ações de planejamento e integração entre as forças de segurança.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos