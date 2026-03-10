Segurança

Após anulação
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Novo júri de mulher acusada de participar de assassinato de fotógrafo em Canoas começa nesta terça

José Gustavo Bertuol Gargioni, 22 anos, foi morto a tiros e encontrado na Praia de Paquetá em julho de 2015. Crime teria sido motivado por ciúmes, conforme acusação

Júlia Ozorio

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