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"Não ser um autor da violência não basta", diz diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Referência nacional, Samira Bueno se dedica ao estudo das estatísticas de feminicídio e outros crimes de gênero

Pâmela Rubin Matge

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