Segurança

Mês da mulher
Notícia

Mutirão da Polícia Civil atende cerca de cem mulheres e registra 20 denúncias de violência doméstica em Porto Alegre

Ao todo, três agressores foram presos em flagrante e 19 pedidos de medidas protetivas foram encaminhados à Justiça

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS