Mulher morre e mais 113 pessoas recebem atendimento médico após comerem pizza na Paraíba

Pelo menos 74 pessoas deram entrada em hospital com sintomas de intoxicação alimentar. Governo da Paraíba / Divulgação

Uma mulher morreu com suspeita de intoxicação alimentar na manhã desta terça-feira (17) em Pombal, no Sertão da Paraíba. Segundo o g1, ela foi uma das 114 pessoas que procuraram atendimento médico após comerem pizza de um estabelecimento da cidade.

Segundo o Hospital Regional de Pombal, onde a mulher permaneceu internada desde segunda-feira (16), ela apresentou sintomas associados à indigestão alimentar, como diarreia, vômitos e dor abdominal. A vítima foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos.

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Em nota, a unidade de saúde afirmou que a "paciente apresentou rápida evolução clínica, sendo prontamente assistida pela equipe médica e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já em estado geral gravíssimo, com sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

Um familiar relatou que a mulher comeu na pizzaria com o namorado na noite do domingo (15). Após retornarem para casa, os dois teriam passado mal e ido ao Hospital Regional de Pombal, onde foram liberados após receber atendimento. No entanto, na manhã de segunda, a mulher deu entrada novamente na unidade de saúde.

Segundo nota encaminhada pela UPA à Vigilância Sanitária, 40 pacientes foram atendidos na unidade com sintomas relacionados ao quadro de intoxicação alimentar até a manhã desta terça-feira (17). Todos relataram o consumo de pizza proveniente do mesmo estabelecimento, consumida na noite do domingo.

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No Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas também deram entrada com sintomas semelhantes relatando o mesmo ocorrido, totalizando 114 atendimentos relacionados ao caso.

Após os relatos, a pizzaria La Favoritta, citada pelos pacientes, foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Foram enviadas equipes de vistoria técnica no local, que apreenderam materiais e insumos para coleta e análise laboratorial.

Segundo a prefeitura, todas as medidas legais foram adotadas desde as primeiras notificações registradas nas unidades de saúde do município. O caso será encaminhado para análise da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa)

A advogada da pizzaria La Favoritta, Raquel Dantas, confirmou que foram realizadas as vistorias sanitárias e que o dono está disposto a colaborar com as investigações.